IL COLORE VIOLA di Blitz Bazawule al cinema da giovedì 8 febbraio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Disponibili da oggi il trailer e il poster ufficiali de Il, una nuova versione dell’amato classico diretta dae prodotta da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. Chi compone il cast de “Il“ Sono protagonisti de “Il” la candidata all’Oscar® Taraji P. Henson (“Il curioso caso di Benjamin Button”), la vincitrice del SAG Award, nominata al Tony Award, Danielle Brooks (“The Color Purple”, “Orange Is the New Black”), il vincitore dell’Emma Award, nominato al Tony Award, Colman Domingo (“Euphoria”, “Ma Rainey’s Black Bottom”) e ancora.. L’attore nominato al Tony Award Corey Hawkins (“Sei gradi di separazione”, “Sognando a New York – In the Heights”), l’artista premio ...

Questa audace rivisitazione dell'amato classico Il colore viola è diretta da Blitz Bazawule, un artista poliedrico di "The Burial of Kojo"