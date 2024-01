Il capo cerimoniale della Regione siciliana diventa dirigente | per lui pronto un maxi compenso da 170 mila euro

(Adnkronos) – '' alla fine è stata trovata una soluzione accettabile per un evento culturale che non è strettamente istituzionale…''. Massimo ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – ” alla fine è stata trovata una soluzione accettabile per un evento culturale che non è strettamente istituzionale…”. Massimo ... ()

Massimo Sgrelli sul risiko delle poltrone per il Don Carlo: "In assenza di Mattarella, La Russa doveva stare al centro del palco reale, ok tutto ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – '' alla fine è stata trovata una soluzione accettabile per un evento culturale che non è strettamente istituzionale…''. Massimo ... (nuovasocieta)

'Un carroromano' ben conservato è stato scoperto da ricercatori in una villa fuori Pompei, la ... In due lettere allo storico Tacito raccontò di come "ci si copriva ilcon cuscini, ......faceva pensare ad un simile passaggio che va detto in Danimarca avviene con undecisamente scarno: una firma della regina davanti al Consiglio di Stato, la proclamazione da parte del...Fra poco meno di mezz'ora la Danimarca avrà un nuovo re: Federico X (decimo). L'attuale sovrana Margherita II infatti ha dato seguito all'annuncio arrivato a sorpresa a Capodanno di voler abdicare ...di Solidea Vitali Rosati Sergio Mattarella è rock. L’incontro che vedrà il presidente della Repubblica entrare al Vitrifrigo Arena trasformato ...