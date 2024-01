Il bambino ha problemi psichici | invece è sordo I medici devono risarcirlo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un bimbo di un anno che ha difficoltà di linguaggio, i genitori che lo sottopongono a controlli dell'udito e iche diagnosticano un problema mentale non accorgendosi che in realtà ha una forma di sordità su cui è possibile intervenire. È la storia di un ragazzo toscano oggi 21enne e della...

...2004 e già manifestava i primidel linguaggio. I medici del Centro di rieducazione ortofonica di Firenze e dell'ex Usl 11 di Empoli in tre diverse occasioni non si accorsero che il...... indipendentemente dal suo grado di disabilità ma ici sono e per troppo tempo si è messa ... oggi, inserire dietro la parola disabile ogni disagio trattando il tutto alla pari: un...I 14 video con gli stupri della vittima, 10 anni, figlio di amici di famiglia, pubblicati nel dark web dei siti pedopornografici. Trovati in casa dell'uomo migliaia di foto e filmati di bambini tortur ...Intervista al console: "Chiedono le mie dimissioni E’ assurdo e ignobile. Avverto un crescente antisemitismo e mi fa paura" ...