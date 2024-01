Il 40% del commercio italiano passa dal Canale di Suez | ecco perché la guerra agli Houthi riguarda anche il nostro Paese

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lo scorso 11 gennaio una coalizione guidata dal Regno Unito e dStati Uniti, che nell’ambito della missione Prosperity Guardian ha coinvolto parzialmenteDanimarca, Australia, Singapore, Bahrein, Canada, Germania, Paesi Bassi, Corea del Sud e Nuova Zelanda, ha lanciato un centinaio di missili contro una sessantina di obiettivi militari in 16 differenti aree dello Yemen, tutte sotto il controllo di Ansarullah, il movimento armato fondato dai ribellisostenuti dall’Iran e responsabili di una trentina di attacchi con missili e droni su navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Una serie di strikes decisi senzare dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu che nelle ultime ore hanno determinatol’apertura di un giallo a proposito della – per ora mancata – partecipazione dell’Italia. ...

Tuttavia le richieste altissime di Cairo , che valuta il suo capitano 35 -milioni, impediscono l'apertura di una trattativa in questa finestra di mercato. A giugno, magari con l'inserimento...Un'azione mirata 'La trasmissionesegnale dalla superficie della cellula al nucleo, segnale che ... Leggi anche › Tumori, buone notizie: in arrivovaccini a mRNA grazie all'immunoterapia I ...L'Iowa invierà 40 delegati alla Convention nazionale repubblicana, in programma dal 15 al 18 luglio a Milwaukee, nel Wisconsin. Alla convention voteranno complessivamente 2.500 persone. Per ottenere ...Alla Margaret Court Arena Camila Giorgi mette in difficoltà la due volte campionessa dell’Australian Open Victoria Azarenka ma esce sconfitta in tre set 6-1 4-6 6-3 in 2ore e 29'. Per Giorgi il miglio ...