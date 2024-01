Ian Somerhalder si ritira dal mondo dello spettacolo | “Sto nella mia fattoria”

Leggi su biccy

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le Regole dell’Attrazione, Smallville, Lost, The Vampire Diaries, per più di 20 anni Ianha stregato milioni di persone con il suo fascino e il suo talento. Nel 2019 l’attore ha recitato come protagonistaserie Netflix V Wars, che a quanto pare sarà anche l’ultima sua apparizione in un telefilm. Ianinfatti in una recente intervista rilasciata a E News ha dichiarato di aver tagliato con il suo passato neled ha aggiunto che adesso la sua vita è fatta di passeggiate, natura e famiglia. Da vampiro bello e dannato a papà contadino il passo è stato breve. Iandice addio a Damon: “Fiero e felice del mio percorso, adesso amo staremia”. “Ho amato il mio lavoro e ...