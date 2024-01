I mercen4ri - Expendables | Dolph Lundgren sul flop | Quando Stallone non guida il progetto | la qualità decade

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'attore de I, ha intuito le difficoltà del nuovo capitolo ben prima della sua uscita a causa dello scarso coinvolgimento di Sylvester. Ilde Inon è risultato una sorpresa per. L'attore svedese aveva previsto tutto visto che il coinvolgimento ridotto di Sylvesternelè stato uno dei motivi della scarsafin dalla sceneggiatura. Parlando con Screen Rant,ha parlato dei numerosi problemi che la produzione ha dovuto affrontare spiegando che le stroncature, per lui, non sono state una sorpresa vista la scarsa ...

Come sempre esagerati, assurdi, adrenalinici e acrobatici. Anche nel quarto capitolo della saga, I, il gruppetto di eroi non smentisce la sua vocazione di salvatori del mondo, capaci di tutto e di qualsiasi incredibile impresa, con muscoli in bella evidenza nonostante il ...Scopri dove vedere I MERCEN4RI - Expendables in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di I MERCEN4RI - Expendables in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, ...La recensione di I mercen4ri - Expendables in 4K UHD: il prodotto Plaion presentato in una bellissima steelbook a due dischi, sfodera un reparto tecnico di eccellente qualità, ma delude negli extra.