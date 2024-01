I legami con la politica francese stanno diventando un problema per il PSG

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Con il Paris Saint Germain, in Francia, non è mai solo calcio. Eliseo, ministero dell’Economia, sede del Primo ministro, comune di Parigi, Fédération francaise de Football, tutti i principali media: lo strapotere economico della squadra parigina e del suo proprietario hanno dato vita in questi anni a commistioni rare in altri contesti. Le ultime rivelazioni sulla capacità di influenza del club e della sua dirigenza mostrano bene la particolarità della situazione. La procura di Parigi sta indagando sulle attività di lobbying, ritenute illecite, del Paris Saint Germain, in particolare sulle attività di Jean-Martial Ribes, ex direttore della comunicazione del club, accusato di “corruzione e traffico d’influenze” e indagato per questo da dicembre insieme ad altre sei persone. Secondo i giudici, Ribes avrebbe utilizzato la sua posizione per aumentare l’influenza ...