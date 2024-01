I Fantastici 5 | anticipazioni del 16 e 17 gennaio | cast | trama | tutti i dettagli

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo una lunga attesa, I5 approda in prima serata su Canale 5 martedì 16 e mercoledì 17: di seguito, le. La serie riporterà Raoul Bova nella fascia del prime time della rete ammiraglia di Mediaset, nelle nuove vesti di Riccardo Bramanti. Il momento tanto atteso da molti telespettatori è ormai arrivato: I5 si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Canale 5. Le prime immagini sono state mostrate in occasione del 53° Giffoni Film Festival mentre la serie è approdata in anteprima alla 80° Mostra del Cinema di Venezia. Lo show avrà come protagonista Raoul Bova, nei panni dell’allenatore Riccardo Bramanti. L’interprete farà ritorno nella fascia più ambita della rete ammiraglia di Mediaset, dopo il successo di Buongiorno, mamma! e Giustizia per ...