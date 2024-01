I conti anche del Napoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilsi è classificato al terzo posto tra i club con l’utile netto più alto del 2023. A riportarlo è Il Sole 24 Ore. “Il Mster City è la squadra di calcio con i ricavi operativi più alti tra i club europei campioni nei principali otto campionati europei di massima serie. Il club inglese però è superato dal Real Madrid, che pur non avendo vinto il campionato spagnolo ha totalizzato il record dei ricavi operativi in Europa, 830,5 milioni di euro nell’ultima stagione, rispetto agli 826 milioni del club di proprietà emiratina”. I prossimi avversari delin Champions “Il Barcellona, campione nella Liga, grazie a entrate straordinarie ha ottenuto l’utile più alto per una cifra eccezionale, 304 milioni al netto delle tasse, su 800 milioni di ricavi. L’utile pirotecnico della società catalana è più alto dei ricavi ...

