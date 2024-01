I Cesaroni 7 | Claudio Amendola frena gli entusiasmi | “Tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti altrimenti…”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nelle ultime ore ha destato un certo scalpore sul web la notizia che I, una delle fiction più amate di Canale 5, sarebbe tornata con una settima stagione, per la gioia dii fan, che ormai da dieci anni sognano una stagione conclusiva della serie che possa dare un degno finale alle storie della famiglia. A confermare che la fiction è stata confermata per la sua settima ed ultima stagione è stato proprio uno dei protagonisti indiscussi della fiction, ovvero Antonello Fassari, che fin dalle prime puntate ha vestito i panni del burbero ma sensibile Cesare, fratello di Giulio, interpretato da. Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, infatti, Antonello Fassari aveva svelato che a giugno sarebbe tornato alla Garbatella per girare ...

Non mettiamo in dubbio la bravura diAmendola, che a Francesca Fagnani ha detto di essere fiero del fatto che la sua notorietà sia legata soprattutto al personaggio di Giulio, e del ...... nel mezzo del cammin che porta a I7 c'è solo lo svolgimento delle riprese , ma siamo ... E chissà se l'effetto - nostalgia sarà tanto forte da contagiare ancheBisio ed Alessandro ...Al via i lavori per la settima stagione della famosa serie tv. Ecco chi potrebbe esserci e chi non ci sarà «A giugno tornerò sul set alla Garbatella». Così Antonello Fassari ha confermato la sua prese ...I Cesaroni 7 si farà, la serie torna con una nuova stagione: quando inizia, il casting, chi ci sarà e chi no e quando e vederla in tv su Canale 5 ...