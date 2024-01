Hockey prato | altra batosta per l’Italia | l’India si impone 5-1 e passa il turno

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un torneo preolimpico da dimenticare al più presto. C’è da lavorare e anche tanto per la Nazionale italiana femminile disuche a Ranchi, in India, nella fase a gironi ha trovato tre sconfitte in altrettante partite a testimonianza di un livello al momento molto inferiore rispetto al resto del mondo. Le azzurre oggi sono state sconfitte per 5-1 dalle padrone di casa del, che sfruttano la situazione e superano la Nuova Zelanda in classifica volando alsuccessivo. Partita in salita già dopo un minuto: corner corto vincente di Udita. Le azzurre ci provano, ma a fine terzo quarto crollano: segnano Deepika e Tete. Kaur e Udita arrotondano poi il risultato. Proprio allo scadere arriva l’unica rete azzurra nel torneo, al momento, con Carolina Machin su corner corto. Foto: FIH

LE CONVOCATE DELL'ITALIA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Italia - India del Preolimpico femminile 2024 di ...Mio figlio ha giocato asua livello agonistico, in Serie A, poi ha dovuto lasciare per il lavoro, ora va in piscina, si allena così. Mia figlia invece non ha mai fatto sport". Dal 1986 ...Un torneo preolimpico da dimenticare al più presto. C'è da lavorare e anche tanto per la Nazionale italiana femminile di hockey su prato che a Ranchi, in India, nella fase a gironi ha trovato tre scon ...Oggi in tv Italia-India, partita del girone del Preolimpico femminile di Ranchi 2024 di hockey su prato: l'orario e come vederla in diretta ...