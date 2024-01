Highlights Trevisan-Zarazua | primo turno Australian Open 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilcon glidi, match valido per ildegli. Bel successo per la tennista toscana, in un match che era alla sua portata ma che si era complicato molto dopo un set e mezzo. Martina si è infatti trovata sotto di un set e per ben due volte di un break nel secondo parziale prima di avviare la sua rimonta e imporsi con lo score finale di 4-6 6-4 6-2 ai danni della qualificata messicana. SportFace.