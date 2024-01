Highlights Sonego-Evans | primo turno Australian Open 2024 VIDEO

Leggi su sportface

Buona la prima per il torinese, che rimonta e batte il suo avversario con il punteggio di 4-6 7-6(8) 6-2 7-6(4). Ottima prova al servizio per l'azzurro, che trova 23 ace e mette a segno l'81% di punti con la prima di servizio, concedendo un solo break in tutto l'incontro. Bravo anche ad annullare il set point nel tie break del secondo set, molto tirato e vinto 10-8. Lorenzo si regala così il secondo, dove affronterà il numero 2 del seeding Carlos Alcaraz.