Highlights e gol Pescara-Perugia 0-1 | Serie C 2023 24 VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024)perde in casa contro il, con la partita terminata 0-1. A decidere il match è l’autorete di Di Pasquale, registrata al minuto 94?. Durante il primo tempo, agli ospiti viene annullato un gol per fuorigioco, mentre ilsbaglia dal dischetto. Questi i momenti salienti del match. SportFace.

Nella finale della Supercoppa di Spagna 2024, il Real Madrid schianta il Barcellona per 4 - 1. In gol Vinicius ( tripletta ), Lewandowski e Rodrygo. ... (247.libero)

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha perso per 1-0 contro la Juventus (vedi pagelle) nel match valido per la diciassettesima giornata di ... (inter-news)

Gli Highlights e le azioni salienti di Senegal-Gambia 3-0, match della prima giornata del girone C di Coppa d’Africa 2024 . Gueye sblocca il ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Camerun-Guinea 1-1, match valido per la Coppa d’Africa 2024 . In Costa d’Avorio stecca anche la squadra dei ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Atalanta-Frosinone 5-0, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Gewiss Stadium dopo ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Algeria-Angola 1-1, match valido per la prima giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2024 . Nel girone D i ... (sportface)

CRONACA DELLA PARTITAdella partita FANTACALCIO REPORT Reti: al 11 st Beltran L. (... Recupero: 1 pt, 5 st Assist: Lucca, Faraoni, Lovricvittoria: -da fuori: -dalla panchina: ...CRONACA DELLA PARTITAdella partita FANTACALCIO REPORT Reti: all'11' pt Adli, all'11' st ... Mancini, Cristante, Kjaer, Huijsen, Gabbia Recupero: 1 pt, 5 st Assist: Kjaer, Giroud...Una vittoria che vale il quinto posto in classifica a -1 dalla Fiorentina e una prova di forza non indifferente perché l'Atalanta chiude la sfida con il Frosinone in nemmeno un quarto d'ora. La squadr ...Algeria - Angola 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2024.