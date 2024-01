Highlights e gol Juventus-Sassuolo 3-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium partenza con le due squadre guardinghe, ma alla prima vera palla gol Dusan Vlahovic fa gol: sinistro a giro e 1-0 con Consigli imperfetto. Ilha la chance di pareggiare, ma Szczesny dice di no a Laurientè. Su una punizione è ancora Dusan Vlahovic a gonfiare la rete: il suo sinistro bacia la traversa ed entra in porta. Nella ripresa ilgioca meglio, si costruisce le due occasioni più grandi per riaprire la partita ma ancora una volta il portiere bianconero è insuperabile, stavolta su Berardi. Nel finale gli ospiti non ci credono più, Chiesa fa 3-0. ...

Successo meritato per la Namibia, che si è resa pericolosa più volte in contropiede sfiorando ila più riprese. Tunisia troppo compassata e imprecisa in fase di rifinitura.Glie le azioni salienti di Burkina Faso - Mauritania , match del girone D di Coppa d'Africa. Primi tre punti della fase a gruppi per Traore che realizza il rigore della vittoria al 91 dopo un ...A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Zingarelli e Margani. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il ...Successo casalingo per l'Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno superato agevolmente il Frosinone di Eusebio Di Francesco nel posticipo.