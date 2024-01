Highlights Cocciaretto-Sun | primo turno Australian Open 2024

(Di martedì 16 gennaio 2024) Glidel match di Elisabettache ha superato per 6-1 7-5 la qualificata Lulu Sun dopo 1h14? di gioco aldegli. Dopo unset dominato, il secondo parziale è stato estremamente più equilibrato. Decisivo un break nell’undicesimo gioco. Ecco i punti migliori del match dell’azzurra. SportFace.

Gli highlights del match di Elisabetta Cocciaretto che ha superato per 6-1 7-5 la qualificata Lulu Sun dopo 1h14' di gioco al primo turno degli Australian Open. Dopo un primo set dominato, il secondo ... Quando e come seguire Cocciaretto-Navarro, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024 a Melbourne.