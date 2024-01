Hertha Berlino | che tragedia! Morto il presidente | era l’ex capo-ultrà

(Di martedì 16 gennaio 2024) Kay Bernstein aveva soli 43 anni, la sua storia da film è finita con un decesso improvviso: “Siamo sbalorditi, chiediamo la massima privacy”, ha comunicato il club tedesco sui propri account social La sua era una storia stupenda, da pellicola cinematografica. Il tifosissimo che diventadella propria squadra del cuore. Una storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine per colpa di un infarto che gli ha stroncato la vita. Kay Bernstein era undell’, poi è diventatodel club tedesco: è stato stroncato nella notte da un infarto (Instagram) – Notizie.comÈKay Bernstein,dell’. Aveva soli 43 anni. I tedeschi hanno dato il triste annuncio con un ...

L’ Hamburger SV si recherà nella capitale per affrontare l’ Hertha Berlino , squadra di 2.Bundesliga, nel match di mercoledì 6 dicembre della ... (sport.periodicodaily)

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio e in particolar modo il campionato tedesco: è morto Kay Bernstein , presidente dell’Hertha ... (calcioweb.eu)

Il suo tratto distintivo era la giacca da allenamento con i colori blu e bianco, indossata in ogni uscita pubblica ufficiale. Un modo per ricordare ... (ilfattoquotidiano)

Il primo presidente -tifoso della storia del calcio tedesco è morto all'età di 43 anni. Ignote le cause. Il comunicato del club e i messaggi di ... (itasportpress)

Kay Bernstein è morto a 43 anni. L', squadra di seconda divisione tedesca con un lungo passato in Bundesliga, piange il suo presidente: "Oggi, martedì, l'BSC ha ricevuto la terribile notizia che il presidente Kay ...Il calcio tedesco è sotto shock per la morte improvvisa di Kay Bernstein . Il presidente dell'è scomparso a soli 43 anni. A darne notizia è il club della capitale, che non ha però fornito ulteriori informazioni circa la causa del decesso: " L'piange la perdita di ...Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di Radio Goal: “Sono molto contento dell’acquisto di Ngongè e anche di quello di Traorè, ma se fossi nel Napoli farei ...Morte Bernstein, lutto nel mondo del calcio tedesco: arriva la notizia della tragica scomparsa del presidente dell’Hertha Berlino L’Hertha Berlino, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul propr ...