Hamas | «Morti due dei tre ostaggi mostrati ieri» E diffonde un video dei corpi Gallant | tortura psicologica 

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le notizie di lunedì 15 gennaio sul conflitto tra Israele e, in diretta. Attentato a Raanana, nel centro di Israele: morta una donna, arrestati due uomini

Le notizie di lunedì 15 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Attentato a Raanana, nel centro di Israele : morta una donna, ... (corriere)

ROMA Più di cento giorni di conflitto hanno affilato la regia del terrore psicologico, rendendola ancor più sofisticata e cinica. Tra domenica e la serata di ieriha costruito e diffuso una serie in tre puntate con un'involontaria protagonista: la 26 enne Noa Argamani, la "figlia d'Israele", il volto disperato dei rapimenti del 7 ottobre. Il mondo l'ha ...Potrebbero essere", ha aggiunto il portavoce. Ministro Difesa Israele: "Solo pressione militare porterà a nuovo accordo su ostaggi" Solo la pressione militare suporterà a un nuovo ...«Prima abbiamo deciso di usare i coltelli, poi abbiamo deciso di impadronirci delle macchine per fare più morti, prima di diventare martiri», hanno detto durante il primo interrogatorio dopo la loro ...Anche Yossi Sharabi era di Beeri. Anche lui, 53enne, rapito in casa sua, insieme al fratello Eli di due anni più giovane, e a Ofir Engel, il fidanzato diciottenne di sua figlia Yuval. Tutti e tre ...