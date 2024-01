Guerra ultime notizie Cargo greco colpito da missile al largo dello Yemen Navy seal sequestrano armi iraniane su nave Houthi

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’Iran bombarda in Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di averobiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan parlano di 4 morti e 6 feriti nel raid. Gli Usa condannano gli attacchi definendoli “irresponsabili”. I media palestinesi parlano di 25 morti in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera nella Striscia di Gaza, con un totale di 132 vittime nelle24 ore. Morti due dei 3 ostaggi dell’ultimo video diffuso da Hamas. Un morto e 17 feriti in attentati nel centro di Israele. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sullo

È sicuro andare in vacanza nel Mar Rosso Se nellesettimane del Mar Rosso si è parlato soprattutto per gli attacchi degli Houthi e per lo scoppio di una possibiletra i ribelli ......parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente Lain ... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ...Il rischio di una guerra nello Yemen tra Houthi e l’asse Usa-Gb è molto alto, con tabnto di battaglie navali nel Mar Rosso dove anche l’Iran ha deciso di inviare una propria fregata. È sicuro andare ...Si è aperto il 54° World Economic Forum a Davos, in Svizzera, e anche in questa occasione è il tema della guerra in Ucraina a tenere banco. "Kiev può ...