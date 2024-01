Guendalina Tavassi | la figlia e le raccomandazioni non ascoltate | «I genitori portano sfiga»

Guendalina Tavassi , in questi giorni, è stata super impegnata perché, oltre a seguire i suoi canali social, in cui posta storie a quasi tutte le ore ... (leggo)

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, racconta ai suoi fan cosa fa e come trascorre le giornate in compagnia ... (leggo)

Edoardoe Micol Incorvaia hanno fatto ricredere tutti coloro che credevano che i due ... ha fatto storcere il naso ai fan degli Incorvassi, soprattutto quando il fratello disi è ...ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suo doloroso passato .shock: "Mio padre mi ha rapì"ha rilasciato un'intervista a I ...Dopo aver passato il Capodanno separati, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono in crisi Parla l’ex protagonista del Grande Fratello Vip.Guendalina Tavassi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suo doloroso passato. Guendalina Tavassi ha rilasciato un'intervista a I Fatti Vostri e, in compagnia della madre, Emanuela ...