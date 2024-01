“Guardate qua” La scoperta dopo il provvedimento del Grande Fratello | ora Signorini deve chiarire

(Di martedì 16 gennaio 2024) Alè scattato anche un durodisciplinare durante la diretta. Lunedì 15 gennaio 2024, infatti, all’improvviso Alfonsoè tornato a collegarsi con la Casa per dare la notizia. Brutta notizia per uno dei concorrenti, nel particolare Stefano Miele, che è uno dei “nuovi”. “Stefano, sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori”, ha esordito. “Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione, ilha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione”, ha concluso. Il riferimento è a un fatto avvenuto pochi ...

L'ex ministro: 'Non è vero che non posso più permettermeli, ma fare la spesa è diventato ...Paolo Villaggio, che era un genio, ce lo ha sbattuto in faccia per decenni:che siete questa cosa, merdacce. Noi abbiamo riso. La megaditta se ne è fregata e ha vinto. Ma Fantozzi ce lo ...Danilo Toninelli ha detto di non potersi più permettere tonno e salmone Falso. Con la consueta verve l'ex ministro M5s derubrica a "pu**anate* i titoli dei giornali sulle sue presunte difficoltà nel ..."C'è a terra qualcuno… No, aspetta. Fischia, ma fischia santo cielo". Inizia così, non proprio nel più sereno dei modi, il dialogo sull'intervento ...