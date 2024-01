Gualtieri consegna la ‘Lupa Capitolina’ a Paola Cortellesi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) ‘C’è ancora domani’ è un “film necessario, civile, democratico e politico nel senso alto del termine”. Per questo motivo il sindaco di Roma, Roberto, hato in Aula Giulio Cesare in Campidoglio la, come “riconoscimento per il suo contributo fortissimo dal punto di vista artistico e culturale alla nostra città. Un legame importante sia per la produzione cinematografica sia per quello che ha fatto negli anni per la città: dai viaggi della memoria alla biblioteca del Quarticciolo”, ha detto il primo cittadino. “La vogliamo ringraziare e onorare oggi per come ha saputo raccontare la nostra città nei suoi film. Anche parlando di luoghi in cui noi stiamo cercando di intervenire, da Tor Bella Monaca a Corviale e Bastogi. La Lupa che le ...