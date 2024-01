Gruppo Candy Factory acquisisce Akellas

(Di martedì 16 gennaio 2024) Illa societàe le caramelle Monk’s Il– nato nel 2022 e promosso da FVS e Clessidra Capital Credit, grazie all’integrazione di due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario come Casa del Dolce e Liking per promuovere l’aggregazione di aziende leader operanti nel settore confectionery – annuncia l’ingresso di, società di Cerro Maggiore (MI) che produce e commercializza in Italia e all’estero le celebri caramelle balsamiche a marchio Monk’s. GLI ADVISOR L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, già istituto di riferimento nell’ambito delle acquisizioni di Liking e Casa del Dolce....

Le storiche caramelle balsamiche a marchio Monk's, che secondo la leggenda furono inventate da un monaco inglese per guarire dai malanni di stagione, entrano a far parte diFactory. Il...Le caramelle dei monaci, le popolari Monk's entrano a far parte delFactory, la company nata nel 2022 e promossa da FVS e Clessidra Capital Credit. Ilha integrato due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario: Casa del Dolce e ...Eptalex Garzia Gasperi & Partners ha assistito Arcan S.r.l. nella cessione del 51% del capitale sociale a favore di TXT e-solutions S.p.A., a sua volta assistita da Giulia Basile quale Head of Legal A ...Parla il d.g. Marco Scurati. Obiettivi ambiziosi per il 2024 dopo l'acquisizione di Akellas. Nell’anno possibili altre operazioni M&A ...