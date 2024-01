Grottaglie | sicurezza urbana al centro con un finanziamento di € 250 000 per via Campobasso e avvio dei lavori di adeguamento alla Scuola Media “G Pignatelli”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il Comune difesteggia l’inizio del nuovo anno con una notizia di grande rilevanza per la: unregionale di € 250.000 è stato assegnato per la manutenzione straordinaria di via. Questo fondamentale passo avanti si concretizza grazie all’ottenimento di unnell’ambito dell’avviso pubblico regionale per la concessione di contributi finanziari, pubblicato dRegione Puglia a ottobre 2023, dedicatorealizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Attualmente chiusa a causa di condizioni non sicure, viasarà oggetto di interventi mirati sulla strada e sui marciapiedi, finalizzati a ripristinare lae la ...

...a causa del bradisismo e di recente interessata da lavori di ristrutturazione e messa in. ... candidato alla segreteria Provinciale Pd di Taranto, ex assessore comunale aed ex ...... Sant'Antonio, Quote Feudo Inferiore,- Oria, Foresta, Polito e Caselle. "Stiamo lavorando " conclude l'Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma " per migliorare ladelle ...Il Comune di Grottaglie informa che sono già in corso i lavori di adeguamento presso la scuola media “G. Pignatelli”, situata in via Campobasso, arteria già interessato da un altro intervento di manut ...Arrivano 250mila euro per rimettere a nuovo via Campobasso a Grottaglie. A darne comunicazione il sindaco Ciro D’Alò. Si tratta dell’ottenimento di un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico re ...