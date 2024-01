Gratta e Vinci | 2024 col botto | 2 milioni di euro

Leggi su ilveggente

(Di martedì 16 gennaio 2024), ilinizia col. Enormeta da 2di. Ecco dove è successo e il tagliando che ha regalato il sogno Era solo questione di tempo, e non ce n’è voluto nemmeno molto. Alla fine per la primata milionaria di questonon si è dovuto attendere nemmeno più di tanto. Quindici giorni e nemmeno, così come raccontato da Agimeg.it, per centrare la bellezza di 2mlioni diattraverso un. Il Miliardario ha regalato un’altra grossata (AnsaFoto) – Ilveggente.itE se l’anno scorso il Lazio era stata la Regione che si era preso il secondo posto per quelle che avevano regalato nuovi milionari, adesso possiamo dire che ...