Gratta e vince 2 milioni | il piastrellista Ricardo denunciato dagli amici | «Dividere? L' ho comprato io | i soldi spettano solo a me»

Gratta e Vinci , i numeri non mentono mai e ci dicono anche un’altra cosa: la città dove si vince di più ha pure un altro primato I numeri non ... (ilveggente)

Compra un biglietto dele vinci a Garda e2 milioni di euro. Tutto normale, più o meno normale, se non fosse che due amici del fortunato vincitore gli hanno poi fatto causa e lo hanno accusato di non aver voluto ...due milioni di euro ale Vinci ma due amici lo trascinano in tribunale sostenendo che il tagliando vincente era stata comprato insieme a loro e la vincita va divisa. Sotto accusa il ...L'uomo è stato trascinato in tribunale da due colleghi, che sostengono di aver acquistato il biglietto del Gratta e Vinci insieme ...Un fortunato operaio ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e adesso si ritrova trascinato in aula da alcuni amici per appropriazione indebita. La vicenda La vicenda risale al 2021, a Verona, q ...