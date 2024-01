Grande sorpresa per il Napoli | chi c’è nel ritiro in Arabia Saudita FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilsi appresta a giocarsi le proprie chance in Supercoppa, giovedì sera la semifinale contro la Fiorentina di Italiano. Manca sempre meno, giovedì sera andrà in scena la sfida trae Fiorentina, valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Gli azzurri di Walter Mazzarri, dopo la vittoria last minute contro la Salernitana hanno riacquisito un pò di fiducia e hanno l’obiettivo di provare a portare a casa un altro trofeo dopo lo scudetto. Dall’altra parte la Fiorentina, competitors dei campioni d’Italia per la lotta alla Champions League, obiettivo che ad oggi raggiungerebbero i gigliati, che occupano il quarto posto alle spalle del Milan di Stefano Pioli, saldamente terzo.per ila Riyad: l’ex in visita in Hotel Intanto, tra allenamenti e interviste di rito, una gradita ...