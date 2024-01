Grande Fratello | Sara Ricci si espone sugli inquilini | “Loro due mi piacciono”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)risponde alle domande di Casa Chi e torna ad esporsidell’ottava edizionepoche ore fa al Campidoglio di Roma ha ricevuto un prestigioso premio alla carriera. L’attrice solo poche settimane fa si trovava dentro la Casa più spiata d’Italia. La sua avventura si è conclusa in poche settimane e intantocontinua a far parlare di se e anche degliconosciuti durante la permanenza in Casa. Leggi anche –> Amici, due nuovi ingressi: Malìa e Ayle rimproverati daiprof L’ex gieffina siè stata ospite nella nuova ...