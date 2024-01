Grande Fratello | Mirko Brunetti incoraggia Perla Vatiero | «Mangia tutto quello che vuoi | sei bellissima» Signorini promette | «Rientrerai in casa»

I fan dei #perletti avranno sicuramente apprezzato le parole di Mirko Brunetti per Perla Vatiero : nel corso della puntata di questa sera del, infatti, l'ex gieffino ha difeso ancora una volta la sua ex fidanzata, dopo che era stata presa di mira dai vari inquilini della Casa per la sua alimentazione . GF, Mirko difende ...La nuova puntata del, in onda questa sera su Canale5 , entra nel vivo già nel primo segmento dedicato alla spaccatura della Casa di Cinecittà : il rientro di Beatrice Luzzi e l'arrivo si Stefano Miele e ...Nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello, nuovo confronto tra Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero ...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e ...