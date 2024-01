Grande Fratello | Massimiliano Varrese contro Mirko Brunetti durante la pubblicità | lo sfogo fuorionda

Nel corso dell'ultima puntata del, Mirko Brunetti non ha perso l'occasione di stuzzicare Massimiliano Varrese . Le frecciatine del ragazzo, però, non sono per niente piaciute all'attore che, durante la pubblicità, si ...Segue poi il Canale 5 coin, che ha divertito 2.541.000 spettatori coin il 19.4% di share. Terzo posto per Enricomincio da me su Rai2 con 1.135.000 spettatori e il 6.9% di share.Marco ha un dubbio che deve sciogliere al più presto su uno degli eventi principali della puntata: l'incontro fra Anita e suo fratello Leandro. Il ragazzo, fra tutti i concorrenti in Salone, ha voluto ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di lunedì 15 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori show, documentari e sopratutto ...