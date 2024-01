Grande Fratello | l’ex fidanzato di Letizia Petris sbotta contro Paolo Masella | “Non parlare di me perché…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tra i concorrenti dell’attuale edizione delci sono anche, che in questi mesi sembrano aver costruito un legame piuttosto profondo, tanto che la fotografa ha deciso di porre fine ad una relazione di tre anni per conoscere in modo più libero e approfondito il macellaio romano. Il loro rapporto però negli ultimi tempi ha fatto nascere qualche dubbio sia all’interno della Casa che fuori e lo stesso, ieri pomeriggio cercando di eludere il microfono si è confidato con Giuseppe, mostrando di avere qualche perplessità a proposito delle esternazioni fatte dalla ragazza durante la settimana e del fatto di sentirsillata da lui: Poi è successa una cosa che non mi è piaciuta proprio. Speriamo che non ...