Grande Fratello | l' ex di Letizia Petris contro Paolo Masella | «Non parlare di me | non sai nulla»

News tv. “ salta la puntata ”. “Grande Fratello” , lunedì non va in onda : il motivo – Non c’è pace per il “Grande Fratello” : il reality condotto da ... (tvzap)

La nomination di Beatrice Luzzi non è andata per niente giù a Giuseppe Garibaldi che, subito dopo la puntata del, si è sfogato con Rosy Chin e Anita Olivieri . Proprio quest'ultima ha cercato di consolarlo invitandolo a non dare troppo peso alle parole e al comportamento dell'attrice. I consigli ...Nuova puntata, nuove polemiche: nel classico appuntamento settimanale del2023/2024, ritroviamo una Beatrice Luzzi dalle stelle alle stalle, a causa delle accuse di Cesara Buonamici, e poi il (non) triangolo tra Letizia Petris, Paolo Masella e Vittorio ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello si è parlato anche di Paolo Masella e Letizia Petris, che in questi mesi sembrano aver costruito un legame profondo. Tuttavia, per ...Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, abbiamo visto Anita Olivieri tornare ad abbracciare suo fratello Leandro, ma in molti hanno notato anche un altro dettaglio: ...