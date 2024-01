Grande Fratello | Letizia Petris sbotta contro Beatrice Luzzi | “Sii più umana e meno statua” Ma l’attrice la sbugiarda

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Che anon sia andato a genio il rientro diin gioco ormai è cosa risaputa. La fotografa infatti, non ha mai negato di non aver condiviso la scelta deldi rientrare in gioco dopo la morte improvvisa del padre e più volte ha ribadito: Dite che è forte e che potrebbe farcela a venire qui, ma non è giusto. Perché è stata una settimana fuori e non era isolata. Ha avuto contatti con altre persone e non era mica chiusa da qualche parte. Anche la puntata di ieri diha ancora una volta messo a confronto diretto le due antagoniste nel reality. Da una parte proprio lache, commentando il rapporto trae Paolo Massella ha chiosato: Secondo me non si tratta di una coppia, bensì ...