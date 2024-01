Grande Fratello | ecco gli ascolti della trentunesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli in quella di esperta del web. Tanti i temi affrontati nel corsodiretta, tra cui la spaccatura all’internoCasa, i dubbi di Beatrice Luzzi sulla relazione tra Paolo Masella e Letizia Petris, ma anche il provvedimento nei confronti di Stefano Miele, reo di aver infranto il regolamento, e le divergenze tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi a causa dell’avvicinamento di lui a Perla Vatiero. Per quanto riguarda gli, ladel reality show di Canale 5 ha ...