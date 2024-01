Grande Fratello | concorrente ripreso in diretta | non rispetta le regole | il web insorge

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Unadel GF 2023 ha infranto il regolamento in modo volontario. La regia l’ha ripresa per ben due volte. Nella Casa della situazione è sempre più incerta. Nelle ultime settimane, i comportamenti dei concorrenti hanno lasciato di stucco il pubblico. Alcuni di loro, infatti, hanno assunto un atteggiamento discutibile, decisamente lontano dalleimposte da Pier Silvio Berlusconi. A far discutere è stata anche la mancanza di provvedimenti disciplinari. Una delle concorrenti del GF viene ripresa in– cityrumors.itFinalmente, però, sembra che tutto questo stia per cambiare. Una delle inquiline, infatti, è stata ripresa in. La regia, nel bel mezzo di una conversazione, l’ha richiamata all’ordine. Ciò è avvenuto per ben due volte. Rimprovero ...