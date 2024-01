Grande Fratello | Anita Olivieri innamorata del suo ex | «La mia testa è ancora con Eduardo»

Nella nuova puntata in diretta del Grande Fratello Mirko è tornato a farsi sentire. E non poteva non soffermarsi su Garibaldi e Perla per l’ennesima ... (caffeinamagazine)

Nel corso degli anni, Francesca, insieme alpiùdi Giacomo, ha girato per i corridoi degli ospedali nella speranza che la sua intuizione, che il figlio fosse affetto da sordità, ...IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA VEGGENZA 21:21 - I FANTASTICI 5 - 1aTV Italia 1 18:16 -18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO ...Durante il festeggiamento dei veterani per i quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Stefano Miele non ha apprezzato i discorsi fatti contro i nuovi arrivati. Lo stilista ...Anita Olivieri si salva dal telvoto e nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio ricevere una dolce sorpresa. Per lei c'è il fratello Leandro che ha per la sorella non solo parole di ...