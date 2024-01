Governo | Meloni a parlamentari Fdi per brindisi 47 anni | ' mi mancate | presto tutti miei ospiti '

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Mi... Giorgiaè al palazzo dei gruppi della Camera, negli uffici di Fdi. La premier si rivolge ai suoiche l'hanno festeggiata per i 47compiuti ieri con torta Montblanc e crostata di frutta. Al momento del, raccontano, la presidente del Consiglio ha voluto ringraziareper il regalo ricevuto, un tavolo d'arredamento (da parte dei deputati) con sedie (dono dei senatori) per la nuova casa, frutto di una colletta: ognuno ha versato la quota di 50 euro. Ora vi inviterò a gruppi a mangiare a casa, la promessa della leader di via della Scrofa.

Il Partito Democratico scende in piazza quest'oggi, martedì 16 gennaio, per partecipare alla mobilitazione nazionale contro l'autonomia differenziata delche approda in Senato. Una delegazione dei democratici sarà al Pantheon per protestare contro il cosiddetto "Spacca Italia", insieme ai comitati 'NO AD' che si ritroveranno in piazza a ...Due sono le certezze (e i messaggi) recapitati aldall'undicesimo rapporto a cura del centro studi Itinerari Previdenziali diretto dal professor Alberto Brambilla. Primo: la riforma Fornero è ciò che tiene in piedi il sistema ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...Si può condannare e nello stesso tempo solidarizzare con l’adunata nera e il saluto romano ad Acca Larentia Evidentemente si, se si è un consigliere comunale del gruppo Azione a Palermo. Se Carlo Cal ...