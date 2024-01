Governo | al via Cdm a Palazzo Chigi

'Ci attende un anno di grande lavoro che vedrà la Cabina di regia PNRR al centro dell'azione delper proseguire ad alimentare la crescita economica strutturale dell'Italia', ha aggiunto ......il sito internet www.ilfattoquotidiano.it - vuol dire cheArenula sta indagando su 13 uffici inquirenti per una possibile violazione del decreto sulla presunzione d'innocenza varato dal...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Obiezione respinta prontamente dal governo britannico, che per velocizzare i probabili ... Senza contare l’avvertimento dell’ex ministra dell’Interno, Suella Braverman, silurata per via dello scontro ...