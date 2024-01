Gourmantico 2024 | menù che celebrano i sapori in 21 ristoranti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Bergamo. Nell’atmosfera vibrante di, l’entusiasmo è il protagonista, testimone di un evento che ha conquistato il cuore di Bergamo. La celebre kermesse gastronomica precedentemente conosciuta come Ingruppo è rinata con un nuovo nome “”, un neologismo che fonde le parole “gourmet” (buongustaio) e “amante”. Questa rielaborazione rappresenta un entusiasmante nuovo capitolo sottolineando l’approccio raffinato e l’amore per la gastronomia che caratterizzano questo evento culinario di prestigio. Il direttore dell’hotel Beniamino Tomasoni, immerso in un’atmosfera di gratitudine, ha accolto con gioia un pubblico numeroso, confermando l’apprezzamento unanime per questa straordinaria iniziativa. Fabrizio Pirola ha sottolineato le radici profonde di questa iniziativa, un vero e proprio omaggio al ricco patrimonio ...