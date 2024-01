Golf | prima Rolex Series alle porte per il DP World Tour con l’Hero Dubai Desert Classic Francesco Molinari vuole essere protagonista

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il DPrimane negli Emirati Arabi Uniti, e dopo l’apertura del nuovo anno con il spettacolare finale delInvitational, si prepara ad affrontare il primo eventodell’anno con2024. Sarà il primo evento a field completo per il circuito europeo, con questo torneo ormai giunto alla 35ma edizione. Sul meraviglioso percorso dell’EmiratesClub, con l’iconico tee shot della otto che offre una vista meravigliosa dello skyline di, saranno tanti i big in campo per una settimana assolutamente imperdibile. Dopo la beffa subita alla 18 dell’ultimo giro sarà nuovamente sul tee della uno Rory McIlroy (campione in carica), uno che adora queste diciotto ...