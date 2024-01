Golf | grande sfida a Dubai | presenti McIlroy | Molinari e Fleetwood

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dal 18 al 21 gennaio scatterà negli Emirati Arabi Uniti l’HeroDesert Classic, uno dei tornei più attesi del DP World Tour 2024 e primo dei cinque eventi stagionali delle Rolex Series. A difendere il titolo, e a inseguire il record di quattro successi nella competizione, sarà Rory. Il numero 2 mondiale, dopo aver perso sull’ultima buca ilInvitational contro Tommy, è ilfavorito della vigilia. Lo stesso, insieme al connazionale Tyrrell Hatton e al danese Nicolai Hojgaard, saranno tra i principali avversari da battere. Spazio anche per due big a stelle e strisce come Brian Harman, vincitore del The Open 2023, e Cameron Young, rispettivamente terzo e secondo nel 2022 al PGA Championship e al The Open. Per quanto riguarda gli azzurri invece, ...

E' uno dei tornei più attesi del DP World Tour 2024. Primo, di cinque eventi stagionali delle Rolex Series, l'Hero Dubai Desert Classic promette spettacolo. (ANSA)