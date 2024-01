Golden Power | il 2024 può essere l’anno della riforma Ecco perché

Leggi su formiche

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel 2023 sarebbero state 570 le notifiche inviate a Palazzo Chigi per operazioni potenzialmente rientranti nel perimetro. Se confermate, le stime emerse dall’Osservatorio, fondato da Michele Carpagnano, partner di Dentons, fotograferebbero un leggero calo rispetto alprecedente, quando erano state 608, come emerso dalla relazione annuale pubblicata a luglio. Ma ribadirebbero anche come lo strumento sia sempre più incisivo con l’allargamento del perimetro a nuovi settori e regolamentazioni più stringenti: nel 2014, quando ilè stato attivato, le notifiche al governo erano state 8, salite a 83 nel 2019 fino alle 496 del 2021 per arrivare alle oltre 570 dello scorso anno. Nei mesi scorsi, l’Ufficio ...