Gli strumenti di ChatGPT e DALL·E per evitare ingerenze elettorali

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il 2024 sarà un anno molto importante per quel che riguarda il primo principio della democrazia. A livello globale. In particolare, c’è grande attenzione per due appuntamenti: il voto per le elezioni europee (gli italiani eleggeranno i propri candidati sabato 8 e domenica 9 giugno) e le Presidenziali americane (del 5 novembre). E siamo anche nell’anno in cui le principali criticità contestate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale saranno messe alla prova. Non è un caso, dunque, che OpenAI abbia annunciato – proprio nelle scorse ore – l’introduzione di nuoviper tentare di scongiurare(digitali) sulle prossime elezioni. LEGGI ANCHE > OpenAI sta realmente agendo perche l’AI sia utilizzata per? L’annuncio è ...

«Un tempo il ruolo del docente non era in discussione. Le regole erano poche e condivise. gestire una classe a scuola non era un problema. oggi non ... (iodonna)

Occorre invertire la rotta e forniree risorse ai Comuni, come da tempostessi richiedono'. Mimmo Penna, Sindaco di Roccaforte del greco, Comune ellenofono, il più alto della Città ...Tuttialtri utenti dovranno scegliere una fornitura in regime contrattuale di libero mercato . ... Col prezzo del gas, meglio non rischiare Partner Cambio generazionalee opportunità per ...I curricola non saranno comunicati a terzi, salvo gli obblighi previsti dalle norme vigenti. SERVIZIO DI ISCRIZIONE CORSI I dati personali da Lei forniti per il Servizio "ISCRIZIONE CORSI" sono ...Le urne, quest'anno, chiameranno a sé metà del pianeta: non solo le elezioni Usa, ma anche le presidenziali in Russia, oltre al voto per il rinnovo del Parlamento europeo ...