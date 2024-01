Gli italiani tartassati non reggono un’altra patrimoniale

(Di martedì 16 gennaio 2024) "In Italia occorre una": Elsa Fornero; "L’1% deglipiù ricchi paga, in proporzione, meno tasse del restante 99% dei con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’edizione 2024 dell’ Australian Open è il primo slam della stagione per il tennis e il primo vero banco di prova anche per i tennisti italiani a ... (sportintv.eu)

Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Germania, a Ruhpolding, la quinta tappa del circuito maggiore. In questa ... (oasport)

Le primarie che si sono svolte in Iowa hanno sancito un'evidenza che era già nota a tuttiamericani. L'ex presidente ha ottenuto il 59,7% dei consensi , mentre c'è una corsa serrata per il ...... rispettando la terra ma anche i mugnai eagricoltori. Perché mangiare il pane deve fare bene (... ne ricerca nuove e diverse oltre confine, apprendendole da altri casari: quattroe il ...Il Qatar ha fermato alcune sue navi con Gnl dirette in Europa: la crisi del Mar Rosso si sta intensificando E cosa rischia l'ItaliaMILANO (Reuters) - Nel quarto trimestre dell'anno i giudizi delle imprese sulla situazione economica restano nel complesso sfavorevoli, sebbene in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione, c ...