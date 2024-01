Gli Houti colpiscono un mercantile americano | il Qatar ferma le navi del gas

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito con un missile balistico una navestatunitense nel Mar Rosso. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi, ma è un segnale preoccupante perché per la prima volta sono riusciti a centrare una imbarcazione con un missile di questo tipo. Come spiega Repubblica, si tratta di un’arma imprecisa, una tecnologia sviluppata in Cina per contrastare le portaerei statunitensi e adattata dagli ingegneri di Teheran per colpire nelle acque del Medio Oriente. Dopo due prove fallite la scorsa settimana, ieri uno dei tre ordigni scagliati ha raggiunto la nave commerciale, la “Gibraltar Eagle”, a circa 150 chilometri dalla costa. I danni sono stati limitati e il cargo lungo duecento metri ha proseguito lagazione. Ma i comandi deglisono stati in grado di individuare il ...