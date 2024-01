Giuseppe Garibaldi furioso con Beatrice dopo il GF | il ragazzo pentito di una cosa

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gli animi si sono parecchio surriscaldatila messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello., ad esempio, ha avuto uno sfogo con Anita Olivieri e Rosy Chin durante il quale ha parlato male diLuzzi. Per l’ennesima volta, ilè andato contro la coinquilina. Eccoè successo. Lo sfogo dila puntata del GFla messa in onda della puntata di ieri sera del GF alcuni concorrenti hanno avuto degli sfoghi. Tra di questi c’è stato. Il concorrente si è aperto con Anita e Rosy ed ha detto di essere rimasto molto male per la nomination ricevuta daLuzzi. Quest’ultima lo ...

Giuseppe Garibaldi non ha sicuramente apprezzato la mossa fatta da Beatrice Luzzi nei suoi confronti. Durante la puntata andata in onda ieri sera, e ... (isaechia)

La nomination di Beatrice Luzzi non è andata per niente giù ache, subito dopo la puntata del Grande Fratello , si è sfogato con Rosy Chin e Anita Olivieri . Proprio quest'ultima ha cercato di consolarlo invitandolo a non dare troppo peso alle ...Difatti anchesi è molto lamentato di lei una volta finita la lunga diretta. Cosa ha detto C'è rimasto molto male per la motivazione data da Beatrice nel momento in cui l'ha ...Nel mondo a parte del Grande Fratello, le vicende sono sempre in fermento e, ormai da qualche giorno, l'attenzione dei telespettatori si è focalizzata sulle interazioni tra ...Durante la diretta del 15 gennaio del "Grande Fratello" arriva l'intervento di Mirko Brunetti, il quale si confronta con Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero.