Giuntoli | «Dobbiamo vincere per il nostro obiettivo | quarto posto»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il dirigente della Juventus Cristianoha elogiato la sua squadra per i traguardi raggiunti e guarda alla partita contro il Sassuolo su Dazn. MERCATO E NON SOLO – Cristianonon lavora solo sul mercato: «Abbiamo fatto un grande girone d’andata, 46 punti in 19 gare era impensabile all’inizio. È doveroso fare i complimenti al mister, allo staff, ai ragazzi. Dovremmo continuare, sarà ancora più difficile d’ora in poi. Per Djalò siamo ai dettagli, speriamo di chiudere. Quando sarà bianconero parlerò di lui, ora non lo è. Questi ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, ilmercato è chiuso. Stasera sarà una partita molto delicata contro una squadra che ci ha battuto all’andata. Vogliamoper staccare il quintoe avere gli stessi punti di vantaggio. Questo è il ...

Noipensare ai punti per qualificarci in Champions : pensiamo alla partita di domani, che ... Lo ha spiegato più volte alla società e il dsè pronto ad accontentarlo. Sul piatto ci ...... ringrazio i tifosi per l'affetto e per il rapporto che ho sempre avuto con loro, ma ringrazio anche il direttore, anche se è stato troppo ottimista sulle 700 panchine. Orasubito ...Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Sassuolo, valida per la prima giornata di ritorno di Serie.Cristiano Giuntoli avrebbe trovato l’accordo per avere l’attaccante in estate a parametro zero. Ma il Presidente del club ha pronta la contromossa. La Juventus vuole tornare quanto prima ai massimi l ...