Giugliano | visita a sorpresa del prefetto e del sindaco al campo di via Carrafiello

... accorcia D'Andrea CERIGNOLA - Domenica 14 gennaio 2024 , alle ore 20:45 il Sorrento farà... Arriva da una serie di tre vittorie consecutive in casa con il Foggia e in trasferta cone ...... poi, una settimana dopo, sabato 20si proseguirà per la città diin Campania al convento ... Domenica 14, apertura alle 11agli stand e al pomeriggio, alle 17.30, l'intermezzo musicale ...Bimba di 6 anni morta folgorata nel campo rom di Giugliano, Michelle oggi sarebbe dovuto andare a scuola per la prima volta ...Era lo scorso ottobre quando, dal sesto piano dell'edificio del Comune di Giugliano, un uomo aveva tentato di suicidarsi lanciandosi ...