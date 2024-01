Girona vs Rayo Vallecano – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 gennaio 2024)lotteranno per un posto nei quarti di finale della Copa del Rey quando si incontreranno all’Estadio Municipal de Montilivi mercoledì 17 gennaio sera. Ilha raggiunto gli ultimi otto posti della principale coppa nazionale spagnola solo una volta nella sua storia, mentre ilnon ha mai raggiunto la finale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCon il Real Madrid assente dalla Liga perché la squadra di Carlo Ancelotti si è imposta per 4-1 sul Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna in ...