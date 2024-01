Giovanna Pedretti | si indaga per istigazione al suicidio | al vaglio le sue ultime ore

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una “gogna social” contro cui si scaglia un intero paese e un lutto che sembra ancora difficile da superare. A Sant’Angelo Lodigiano tutti i cittadini si scagliano contro i giornalisti, ritenuti tra i colpevoli di quanto accaduto a: la titolare della pizzeria “Le Vignole” è passata in pochi giorni dalle lodi, per la risposta alla recensione contro gay e disabili, alla gogna per un possibile tentativo di raggiro, fino alla morte. La procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti,peral, e punta ad appurare chi sia stato l’effettivo autore della recensione, per eliminare ogni possibile mistero.